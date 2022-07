Entre outras medidas, para motivar os aprendizes a permanecer na empresa, haverá um prémio de 500 euros distribuído em três anos.

Convenção coletiva

Trabalhadores da cooperativa De Verband vão ter aumento de salário

Os 281 funcionários da cooperativa agrícola De Verband vão ter um aumento de salário. Esta é a principal medida da renovação da convenção coletiva de trabalho, assinada esta quinta-feira entre a direção da empresa e o sindicato LCGB.

De acordo com a LCGB, o único sindicato representado na cooperativa, a nova convenção coletiva vai vigorar por um período de três anos, entre 1 de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2024.

Entre as medidas acordas, está um aumento nos salários brutos de 25 euros para todos os salários até 4.000 euros, quando houver um aumento do salário social mínimo.Está também previsto um aumento do valor dos vales de compra, de acordo com os anos de antiguidade na empresa, e o prémio do serviço de plantão vai ficar vinculado ao índex.

Entre outras medidas, para motivar os aprendizes a permanecer na empresa, haverá um prémio de 500 euros distribuído em três anos.

A cooperativa De Verband, com sede em Colmar Berg, existe no Luxemburgo desde 1909 e tem 10 filiais, incluindo na Bélgica, Alemanha e França.



