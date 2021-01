Setor é a criação de um sistema de vouchers para hotéis, cafés e restaurantes válido durante um ano,

Trabalha num café ou restaurante e tem dúvidas sobre a situação atual? A Horesca responde

Os dirigentes da federação que representa hotéis, restaurantes e cafés (Horesca) promovem esta semana uma sessão de informação sobre a situação atual no setor. As perguntas devem ser enviadas até ao final desta segunda-feira. As respostas serão divulgadas na sexta-feira, dia 15 de janeiro, na página da Horesca na rede social Facebook.

O presidente e o secretário-geral do organismo, Alain Rix e François Koepp, respetivamente, vão responder às questões dos membros da Horesca. As perguntas devem ser enviadas por email (horesca@pt.lu) ou através da página Facebook da organização. Note-se que o setor da horeca tem sido um dos mais afetados pela pandemia da covid-19. Cafés e restaurantes estão de portas fechadas desde o final de novembro e assim vão permanecer até ao final deste mês.

Os representantes do ramo já apresentaram ao ministro das Classes Médias, Lex Delles uma lista de reivindicações, para que o setor possa sobreviver à atual crise. Numa reunião recente, o Conselho de Ministros deu mesmo luz verde a uma delas, a criação de uma ajuda financeira destinada aos trabalhadores independentes. O apoio, que irá variar entre 3.000 e 4.000 euros, consoante o escalão fiscal do trabalhador, será atribuído uma vez e não tem de ser reembolsado. Para a Horesca, o aval do Conselho de Ministros a esta proposta de Lex Delles é uma primeira conquista para o setor e a prova de que "as conversações frequentes com o Governo estão a dar frutos".

Outra das reivindicações do setor é a criação de um sistema de vouchers para hotéis, cafés e restaurantes válido durante um ano, ideia que já tinha sido aplicada ao setor do turismo para combater o impacto da pandemia.



