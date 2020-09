Já a partir de domingo a Tiktok vai desaparecer das lojas de aplicações nos EUA.

TikTok banido das lojas de aplicações dos EUA a partir de domingo

Redação

A aplicação TikTok vai ser retirada das lojas de aplicações norte-americana, a partir de domingo. O departamento de comércio dos EUA deverá emitir essa ordem, revela o Financial Times.

Oracle deverá ser parceira da TikTok nos EUA A empresa chinesa proprietária da TikTok rejeitou a proposta da Microsoft.

Numa tentativa de evitar esta retirada do mercado, a Oracle e a ByteDance apresentaram uma proposta que previa que o negócio global da TikTok fosse transformado numa empresa norte-americana, com um conselho de administração constituído por norte-americanos e um comité de segurança chefiado por uma pessoa com autorização de segurança governamental.

A nova empresa seria, inicialmente, maioritariamente detida pela ByteDance.

Recorde-se que Donald Trump manifestou-se contra a continuação da propriedade chinesa da aplicação.

A remoção do TikTok e do WeChat das lojas de aplicações dos EUA é a concretização das duas primeiras ordens executivas emitidas por Donald Trump, que disse que as empresas dos EUA seriam impedidas de lidar com as aplicações a partir de 20 de Setembro. Mais tarde, o presidente emitiu uma terceira ordem que deu à ByteDance até 12 de Novembro para alienar os seus interesses na TikTok nos EUA.

Por agora, quem tiver a TikTok nos seus telefones também poderá continuar a utilizar a aplicação.

Já o WeChat ficará rapidamente inutilizável porque as actualizações de software não estarão disponíveis através das lojas de aplicações.

A batalha contra a TikTok é o mais recente ofensiva de Donald Trump contra a China nos últimos meses. Alguns críticos questionam porque é que ele está a lutar contra uma aplicação como TikTok que é largamente utilizada por adolescentes, mas os especialistas disseram que os dados que a aplicação recolhe sobre os seus utilizadores ameaçam a segurança dos EUA.



"Esta é a maior campanha de espionagem contra os EUA desde a administração Reagan. Estamos envolvidos numa intensa guerra de espionagem com a China", disse Trump no mês passado. Segundo o presidente norte-americano, a TikTok representa uma ameaça à segurança por "permitir potencialmente à China rastrear os locais dos funcionários federais, construir dossiers de informação pessoal para chantagem e realizar espionagem corporativa".

