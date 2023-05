O próximo aumento salarial automático devido à inflação deverá ser antecipado para o 3º trimestre do ano, ao invés do último trimestre, avança o Statec.

Inflação

Terceiro "index" do ano vai chegar mais cedo

Paula SANTOS FERREIRA O próximo aumento salarial automático devido à inflação deverá ser antecipado para o 3º trimestre do ano, ao invés do último trimestre, avança o Statec.

Em 2023 já estava previsto os trabalhadores do Luxemburgo receberem três parcelas de indexação salarial e das pensões. As primeiras duas em fevereiro e abril, e a terceira estava prevista para o último trimestre do ano.

Só que a inflação situa-se agora nos 3,9 para 2023, ao invés dos 3,4 previstos em fevereiro, um aumento do valor que se aproxima do limite para ativar uma indexação. Assim, "e de acordo com a previsões da inflação", a tranche prevista para o final de 2024 chegará mais cedo, sendo antecipada para o "3º trimestre de 2023 , anuncia o Instituto de Estatísticas do Luxemburgo (Statec) alterando desta forma as anteriores previsões.

Em abril, o índice nacional de preços ao consumidor aumentou 0,9%, devido sobretudo à subida do preço de bens e serviços (+1,6%) desencadeada pela parcela do "index" de 1 de abril. Para esta subida também contribuiu o aumento dos alimentos, que têm vindo continuamente a subir.

Preço dos alimentos batem recordes

Desde o início do ano que o preço dos alimentos "batem recordes históricos com taxas de inflação superiores a 11%", diz o Statec acrescentando que, em abril, dois terços dos produtos alimentares mostraram uma inflação superior a 10%. A alimentação contribuiu assim para um terço da inflação subjacente no mês passado (4,9%), explica o Statec.

Este organismo prevê que a inflação para 2024 será revista em baixa e que, por isso, após o pagamento da parcela do "index" no 3º trimestre de 2023, a próxima indexação só está prevista para um ano depois, ou seja, no 3º trimestre de 2024.

