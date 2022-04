Apenas um em quatro trabalhadores pede um ajuste salarial todos os anos.

Economia 2 min.

Estudo

Tema tabu? 40% dos trabalhadores do Luxemburgo nunca pediu um aumento

Redação Apenas um em quatro trabalhadores pede um ajuste salarial todos os anos.

Numa altura em que a inflação aumentou por causa da Guerra na Ucrânia e obrigou o Governo e os parceiros sociais a decidirem avançar com medidas complementares de apoio a particulares e empresas, os salários têm estado no centro das atenções.

Governo chega a acordo com parceiros sociais para pacote de apoio às famílias e empresas De fora do acordo fica a OGBL que não concordou com as medidas apresentadas na reunião desta quarta-feira entre o Executivo e os diversos parceiros sociais.

Isto porque o executivo luxemburguês decidiu que este ano só haverá uma indexação (que aconteceu na passada sexta-feira), adiando a segunda, prevista para agosto, para 2023. Esta decisão tem levado a várias críticas, nomeadamente da OGBL, que recusou assinar o acordo.

No entanto, um reajuste salarial pode também depender da iniciativa individual do trabalhador. Mas, no Luxemburgo, essa não é uma tendência dominante no local de trabalho, segundo um estudo conduzido pelo portal jobs.lu. Apenas um em cada quatro (25%) trabalhadores discute um aumento salarial anual com o empregador.

De acordo com um inquérito a 1.241 trabalhadores em empresas luxemburguesas, 43% dizem ter receio de que essa exigência vá deteriorar a relação com o patrão e 24% confessaram falta de confiança para o fazer.

A grande maioria (62,09%) não se sente à vontade e sente desconforto quando se trata de pedir um aumento salarial e quatro em cada dez funcionários (37,8%) dizem mesmo nunca terem tido essa conversa.

"Negociar o salário beneficia regularmente os empregados"

"O inquérito mostra que é muito difícil para os empregados e gestores falar sobre questões salariais. Num mercado de trabalho apertado, os gestores também precisam de ser mais abertos a este respeito. Uma remuneração justa, estabelecida no âmbito de uma política salarial transparente, é sempre um elemento chave para garantir a satisfação dos empregados", diz ao Paperjam Arthur Meulman, diretor do portal.

Dos que assumem já tomado a iniciativa, 42% aproveitaram um bom desempenho para o fazer, 31% depois de se aperceberem que estavam a ganhar menos do que os seus colegas ou que sentiam que estavam a ser mal pagos, e 12% como resultado de um determinado feito.

Na amostra, 40% dos inquiridos receberam um aumento nos últimos 12 meses, dos quais quase um terço (29%) foi porque o pediu. O estudo conclui mesmo que "negociar o salário beneficia regularmente os empregados". É de notar que 4% dos trabalhadores inquiridos pedem um aumento duas vezes por ano, e 10% uma vez de dois em dois anos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.