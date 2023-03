Apesar da transição para o euro em 2002, ainda há muitas notas luxemburguesas antigas em circulação. O equivalente a 5 milhões de euros.

Tem francos luxemburgueses? Ainda os consegue trocar

Simon MARTIN

Mais de 20 anos após a entrada do euro na UE, alguns francos luxemburgueses (LUF) não foram trocados e o assunto chegou ao Governo.



Numa resposta parlamentar a Mars di Bartolomeo, deputado do LSAP, a ministra das Finanças, Yuriko Backes, revelou que a 31 de dezembro de 2022, havia quase 200 mil notas de francos luxemburgueses (198.522.300, valor extato) ainda em circulação - o equivalente a quase 5 milhões de euros (4.921.239,15 de euros.)

Desta forma, quem ainda tiver notas semelhantes ainda vai a tempo de as trocar.

As notas mais valiosas foram trocadas mais rapidamente do que as notas mais pequenas, lê-se ainda na resposta. Em valores exatos, são 10.627 notas de 5.000 LUF, 66.700 de 1.000 LUF e 786.873 notas de 100 LUF que permanecem em circulação.

Os dados foram fornecidos pelo Banco Central do Luxemburgo (BCL), que afirma que "o número de notas LUF ainda em circulação está a diminuir lentamente, mas de forma constante, todos os anos".

"O BCL, na sua qualidade de autoridade emissora e sucessora do Institut monétaire luxembourgeois (IML), é responsável por assegurar o reembolso das notas de francos luxemburgueses do IML", assegurou ainda a ministra.

Grão-Ducado entre os mais rápidos a introduzir o euro

A 1 de janeiro de 2002, após anos de preparação, o euro foi introduzido em todos os Estados-Membros da União Monetária Europeia. A introdução de uma moeda única europeia foi, na altura, uma enorme revolução.

De acordo com o Banco Central do Luxemburgo (BCL), a 3 de janeiro, as notas e moedas de euro já tinham substituído 53% das antigas notas e moedas de francos luxemburgueses, tendo este valor subido para 70% 11 dias depois.

Na altura foram produzidas 46 milhões de notas e 120 milhões de moedas para esta transição no Grão-Ducado, que se posicionou entre os países onde o euro foi introduzido de forma mais rápida.

(Artigo original publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Ana Patrícia Cardoso.)

