Tem casa em Portugal? Saiba se tem direito ao subsídio de renda no Luxemburgo

Catarina OSÓRIO O Contacto questionou o Ministério da Habitação sobre a temática. Saiba o que diz a lei.

Pode um casal ou uma pessoa singular proprietária de uma casa em Portugal, ou noutro país estrangeiro, pedir o subsídio de renda no Luxemburgo? A resposta do Ministério da Habitação ao Contacto é clara: "em princípio, não".

E se o casal estiver em união de facto (vulgarmente designado de PACS no Luxemburgo)? Também "não". "O requerente de um subsídio de renda e todas as outras pessoas que vivem no alojamento alugado não devem ser proprietários de mais de 1/3 de qualquer outro alojamento no Luxemburgo ou no estrangeiro... por isso é suficiente que uma das pessoas (casada, união civil ou solteira) a viver no alojamento alugado tenha uma casa em Portugal (possuindo assim mais de 1/3 da referida casa) para que a ajuda seja recusada ao requerente", explica a tutela da Habitação ao Contacto.

A detenção de 1/3 de uma propriedade pode estar relacionada, por exemplo, com um caso de um bem imóvel detido por vários familiares, no caso de uma herança.

A medida pode ser, assim, um travão aos imigrantes portugueses no Grão-Ducado com rendimentos mais baixos, que se forem, ao mesmo tempo, proprietários de uma casa em Portugal já não terão direito a esta ajuda financeira do Governo luxemburguês.

Segundo a legislação alterada em 2 de julho de 2022 sobre a matéria, "a lei não faz distinção se o outro alojamento estiver situado no Luxemburgo ou no estrangeiro", refere ainda o gabinete de comunicação da Habitação.

Subsídio para residentes sem ligação que partilham casa? É possível, mas em casos específicos

Com a partilha de casa a ser uma via para quem não consegue pagar um apartamento sozinho, esta solução pode ser também um impedimento ao subsídio de renda, caso um dos habitantes possua um imóvel noutro país ou no Luxemburgo.

"Se duas pessoas partilham a mesma casa sem qualquer ligação, presume-se que vivem juntas na mesma habitação, e juntas formam uma única comunidade doméstica. A resposta é não, porque a lei não permite que o requerente do apoio ou um dos outros membros da comunidade doméstica seja proprietário de mais de 1/3 de outra habitação no estrangeiro (ou no Luxemburgo)."

Mas há uma exceção: se estas pessoas assinaram um contrato de co-arrendamento com o(s) proprietário(s), a lei permite pedir o subsídio de renda mesmo que o outro co-locatário tenha uma propriedade em seu nome no Luxemburgo ou no estrangeiro.

"Para que outra pessoa que viva na mesma casa não seja considerada parte da comunidade doméstica do requerente, o requerente deve provar que ele ou ela e a(s) outra(s) pessoa(s) que partilham uma casa assinaram um contrato de arrendamento com o senhorio, e que os co-locatários assinaram especificamente um contrato de co-arrendamento entre si (uma cópia do qual deve ser enviada para o Ministério)", explica, por fim, a tutela.

Além do impedimento para quem tem imóveis no Luxemburgo ou no estrangeiro, há outras limitações. Por exemplo, a renda mensal deve ser superior a 25% do rendimento do agregado, e o requerente deve ter um rendimento regular para poder beneficiar deste apoio.

O pedido do subsídio de arrendamento pode ser feito através do portal MyGuichet.lu.

