Trabalho

Teletrabalho. Sindicato quer mais incentivos fiscais para material de escritório

Diana ALVES OBGL e LCGB foram ouvidas no Parlamento a propósito do teletrabalho.

A OGBL quer mais incentivos fiscais para quem teletrabalha. Em causa está a redução fiscal aplicada ao material de escritório que os trabalhadores adquiram para poderem fazer home office.

Para o sindicato, essa redução fiscal tem de ser mais significativa. A posição reivindicação foi manifestada durante uma reunião no Parlamento com os deputados da subcomissão do teletrabalho.

Depois de mais de 13.800 pessoas terem assinado uma petição que reivindica dois dias de teletrabalho por semana para todos os trabalhadores, residentes ou não-residentes, a subcomissão parlamentar tem tido reuniões com várias entidades, entre as quais os sindicatos e também os representantes dos patrões.

Com base nessas reuniões, os deputados tencionam elaborar um relatório sobre o assunto, que será depois divulgado em sessão pública. As centrais sindicais apresentaram algumas reivindicações, destacando por exemplo o facto de a possibilidade de fazer teletrabalho poder vir a garantir uma maior atratividade do mercado de trabalho luxemburguês.

Por outro lado, estes lembraram que 50% dos trabalhadores não podem fazer trabalho remoto face à natureza das suas funções. Algo que consideram que deve ser tido em causa para não criar uma divisão entre os trabalhadores que podem fazer teletrabalho e os que não podem.

Ambos os sindicatos sublinharam também que o trabalho a partir de casa deve ser uma opção, e não uma obrigação negociada entre empregador e trabalhador.

A LCGB alertou que esta forma de trabalhar não é solução para todos, face ao risco de isolamento que pode levar a problemas de saúde para alguns.



