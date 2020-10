Só nos primeiros meses do ano, as importações de computadores dispararam 24%, fruto do teletrabalho.

Teletrabalho. Luxemburgo importa toneladas de computadores



Depois de uma quebra entre fevereiro e março, a vendas de computadores e portáteis dispararam no Grão-Ducado, muito em parte pelo regime de teletrabalho que, de acordo com o último estudo sobre a coesão social no Luxemburgo, obrigou 52% da população a fazer da sua casa o próprio escritório. O ensino à distância também ajuda a explicar o fenómeno que se fez sentir em todos os Estados membros da União Europeia (UE).

No total, nos últimos sete meses, o Grão-Ducado importou 56,5 milhões de euros em computadores, contra 45,7 milhões de euros em 2019, segundo os dados lançados esta sexta-feira pelo Eurostat. Os picos registaram-se no final de março - 9,4 milhões de euros - e em junho - 10,1 milhões de euros.

No contexto da UE, o Luxemburgo é ultrapassado pela Roménia - 38% -, pela Dinamarca - 35% - e por Itália - 26%. Imediatamente atrás surgem os países vizinhos. Na Alemanha as importações informáticas aumentaram 21%, em França 17% e na Bélgica 9%.





