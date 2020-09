Telecomunicações. Cada pessoa gasta em média 100 euros por mês

Entre televisão, telefone e internet, a conta fixou-se nos 106,7 euros, em média, segundo um relatório recente divulgado pelo Instituto Luxemburguês de Regulação (ILR).

Em 2019, um residente do Grão-Ducado gastou mais de 100 euros mensais em telecomunicações. Esta é uma das conclusões do relatório anual apresentado pelo Instituto Luxemburguês de Regulação (ILR) para o ano de 2019. Cada pessoa pagou cerca de 106,7 euros, menos três euros do que em 2018, onde a média rondada os 109,5 euros mensais.

Tirando os dados móveis, os serviços de comunicações rondaram os 83 euros em média. Deste valor, o acesso à internet fixa é o mais caro, fixou-se nos 46,7 euros. O telefone rondou os 20,9 euros mensais em média. A assinatura de televisão rondou os 15,7 euros mensais, o item com o valor mais baixo.

Só os dados móveis acrescentam cerca de 23,5 euros à fatura mensal, avança o ILR. Contas feitas, um usuário gasta cerca de 106 euros para aceder a todos os serviços de telecomunicações.



Internet em todas as casas

A internet já se tornou parte da rotina diária da maioria das pessoas em todo o mundo, de casa ao trabalho. No Luxemburgo, quase 90% das famílias têm acesso à internet em casa. Esta é uma das taxas mais altas da Europa, em 2019, só ultrapassada pelos Países Baixos e Reino Unido.













