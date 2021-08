Israel é o país onde o preço dos dados e o seu custo no rendimento salarial médio é mais baixo. Namíbia e Malawi são os mais caros e inacessíveis.

Tecnologia

Preço dos dados móveis no Luxemburgo é menos de metade que em Portugal

Israel é o país onde o preço dos dados e o seu custo no rendimento salarial médio é mais baixo. Namíbia e Malawi são os mais caros e inacessíveis.

O preço dos dados móveis no Luxemburgo é menos de metade que o praticado em Portugal. Os números são de um estudo do Top Dollar, que reuniu o custo e a velocidade dos dados móveis em cada país, comparando o preço com os Mbps (megabits por segundo) para encontrar o melhor valor em todo o mundo e o preço por 1GB face ao rendimento médio local para descobrir quais os países onde os dados móveis são mais acessíveis.

A análise, publicada no final de julho, no blogue especializado em conteúdos financeiros revela que, no Grão-Ducado, 10GB, e velocidade de 1Mbp por download, têm um custo de 0,29 dólares (0,25 euros), enquanto em Portugal custam 0,74 dólares (0,63 euros).

De acordo com o Top Dollar, Israel e China estão entre os países com dados móveis mais rápidos e mais baratos, na comparação do valor com a velocidade dos downloads.

"Israel tem o melhor preço de dados móveis de melhor valor do mundo: 0,01 dólares (0,008 euros) por 10GB de dados por 1Mbps de velocidade de download". No país, o custo dos dados móveis equivale a 0,02% do salário médio mensal, refere o blogue.

No extremo oposto estão a Namíbia, com o pior preço - 11,36 dólares por 10GB de dados por 1Mbps de velocidade de download -, e o Malawi, onde o custo dos dados móveis representa 841,78% do salário médio mensal.

