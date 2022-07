Dois taxistas do Luxemburgo descrevem as más condições em que trabalham e garantem que a profissão é "mais perigosa do que a de polícia".

Entrevista

"No Luxemburgo, os condutores de táxi são tratados abaixo de cão"

Diana ALVES Dois taxistas do Luxemburgo descrevem as más condições em que trabalham e garantem que a profissão é "mais perigosa do que a de polícia".

"No Luxemburgo, os condutores de táxi são tratados abaixo de cão". Quem o diz é Paulo Rocha, taxista no Luxemburgo e um dos ouvintes que participou no Linha Aberta, da Rádio Latina, sobre a situação no setor dos táxis.

Saiba mais no artigo da Rádio Latina.





