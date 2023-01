Ao mesmo tempo que se regista uma queda no volume dos novos empréstimos bancários, revela o Banco Central do Luxemburgo.

Economia 2 min.

Empréstimos bancários

Taxas de juro na habitação continuam a subir

Mélodie MOUZON Ao mesmo tempo que se regista uma queda no volume dos novos empréstimos bancários, revela o Banco Central do Luxemburgo.

Embora o aumento dos preços no imobiliário tenha vindo a diminuir nos últimos meses, com um crescimento médio de 2,4% no início de outubro em relação ao ano anterior, as perspetivas não são animadoras para os próximos meses neste mercado. Há vários elementos que pesam no setor da construção: à explosão dos custos dos materiais e da energia, junta-se um aumento substancial dos salários e das taxas de juro.



Esta tendência ascendente das taxas de juro vai manter-se, de acordo com os últimos dados de taxas de juro divulgados pelo Banco Central do Luxemburgo (BCL) na quarta-feira.



Capacidade de endividamento reduzida

Tanto as taxas de juros variáveis ​​quanto as fixas continuam a subir. Estas últimas sofreram um aumento em outubro, ultrapassando os 3%. Em novembro, atingiram 3,33%, um crescimento de 17 pontos base. No início de 2022, essas taxas mal ultrapassavam 1%. Ou seja, triplicaram num ano.

As taxas variáveis ​​são, atualmente, mais vantajosas do que as taxas fixas. E isto, apesar de um aumento de 24 pontos base que fez aumentar estas taxas 2,5% em novembro, contra 2,26% em outubro. No início do ano passado, as taxas variáveis situavam-se nos 1,3%.

O aumento das taxas de juros tem consequências para os compradores, e alguns tiveram mesmo de suspender o seu projeto imobiliário. Em poucos meses, a capacidade de endividamento dos compradores foi reduzida em 25%, indica o site especializado em imóveis atHome.lu. Um clima global que oferece poucos incentivos para investir.

Futuro incerto

É o que se pode constatar pelos números, uma vez que o volume de créditos concedidos baixou quase 100 milhões de euros em novembro, face a outubro, para taxas de juro variáveis. Também ao nível das taxas fixas registou-se um decréscimo de 47 milhões de euros em novembro de 2022.

Senhorios já podem voltar a aumentar rendas no Luxemburgo. E agora? O congelamento das rendas terminou no dia 31 de dezembro. A partir de agora, os senhorios podem voltar a aumentar os valores. Alguns não respeitaram a lei e aumentaram as rendas antes do fim do ano.

Este aumento das taxas de juros vai continuar? É difícil prever. “Tudo depende da situação económica nos próximos meses”, sublinha o site especializado atHome.lu. Se a inflação continuar, o Banco Central Europeu (BCE) será forçado a continuar a aumentar as taxas de juros, e a sua tendência continuará crescente.

Se a inflação cair - a tendência observada atualmente - as taxas diretoras poderão ser reduzidas e, se assim for, as taxas de juros baixam. Contudo, as previsões do Banco Mundial divulgadas na terça-feira não são otimistas quanto ao crescimento mundial nos próximos meses.

Artigo publicado originalmente pelo Virgule e adaptado paara o Contacto por Paula Santos Ferreira.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.