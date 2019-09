Um número de vagas elevado significa que as empresas têm dificuldades em encontrar trabalhadores com as qualificações necessárias para um determinado posto de trabalho. Mas pode significar também que a economia tem a capacidade de criar novos postos de trabalho.

Taxa de vagas de emprego mantém-se nos 1,7% no Luxemburgo

Um número de vagas elevado significa que as empresas têm dificuldades em encontrar trabalhadores com as qualificações necessárias para um determinado posto de trabalho. Mas pode significar também que a economia tem a capacidade de criar novos postos de trabalho.

A taxa de vagas de emprego manteve-se nos 1,7% no primeiro trimestre deste ano no Luxemburgo, de acordo com dados divulgados hoje pelo Eurostat. Esta é a décima primeira taxa mais baixa da União Europeia (UE).

Este é o mesmo valor verificado no primeiro trimestre deste ano e também no mesmo período de 2018. A taxa fica abaixo da média de 2,3% na zona euro.

O gabinete de estatísticas da Comissão Europeia analisa os dados por setores. Assim, no Grão-Ducado, a taxa de postos de trabalho vagos é de 2,3% nos serviços e de 1,1% na indústria e construção.

A taxa é medida pelo número de vagas de emprego e pelo número de postos de trabalho ocupados. O Eurostat explica que uma vaga de emprego é definida como um posto de trabalho para o qual o empregador está ativamente à procura de um trabalhador, fora da empresa.

O maior número de vagas de emprego encontra-se na República Checa (6,2%). A Grécia tem o menor número de vagas de emprego (0,7%).