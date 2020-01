Petróleo, viagens e alimentação foram os principais motores que deram gás aos preços.

Taxa de inflação sobe para 1,7% em dezembro

A taxa de inflação situou-se nos 1,7% em dezembro do ano passado no Luxemburgo. Uma subida face aos 1,2% registados em novembro. De acordo com o instituto de estatística luxemburguês, a responsabilidade foi do petróleo, que foi o principal fator que fez subir os preços no país.

Em dezembro, os automobilistas tiveram de desembolsar mais 0,3% por um litro de gasóleo e mais 0,2% por um litro de gasolina.

Houve ainda outros fatores que justificam o aumento dos preços, que têm a ver com efeitos sazonais. No final do ano, com as férias escolares e época do natal, o número de viagens aumentou e com ele os preços: estes dispararam quase 17% face a novembro.

A alimentação também registou um incremento de quase 7%, sobretudo à custa do peixe, arroz e carne de porco.