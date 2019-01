A inflação anual no Luxemburgo ficou nos 1,9% em dezembro do ano passado, acima da média da zona euro de 1,6%.

Taxa de inflação desce para 1,9% em dezembro

A inflação anual no Luxemburgo ficou nos 1,9% em dezembro do ano passado, acima da média da zona euro de 1,6%.





A taxa registada no Grão-Ducado representa uma quebra face aos 2,6% verificados em novembro. A tendência de quebra fez sentir-se também na zona euro, já que em novembro a inflação atingiu os 1,9%.

Assim, a taxa de 1,6% para o total dos países da moeda única significa que a inflação se afasta da meta definida pelo Banco Central Europeu (BCE). O objetivo é o de ter uma taxa próxima, mas ligeiramente abaixo dos 2%. Isto numa altura em que há alguns sinais de abrandamento económico na região da zona euro e também no crescimento mundial.

O presidente do BCE, Mario Draghi, confirmou recentemente o fim do programa de compra de ativos e os mercados esperam uma subida das taxas de juro a partir do final deste ano. No entanto, Draghi tem dito que a política de juros baixos vai manter-se pelo tempo que for necessário, deixando em aberto a hipótese de adiar a subida dos juros.