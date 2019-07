O preço dos combustíveis desceu, mas os legumes, carne e bilhetes de avião ficaram mais caros.

Taxa de inflação desce para 1,8% em junho no Luxemburgo

A taxa anual de inflação situou-se nos 1,8% em junho, uma descida face aos 2,1% registados em maio, de acordo com dados publicados hoje pelo instituto de estatística luxemburguês (Statec).

A descida ficou a dever-se sobretudo ao recuo do preço do petróleo, que influenciou os combustíveis. Em junho, os automobilistas passaram a pagar menos 5% pelo gasóleo e menos 4,3% pela gasolina do que pagavam em maio. Quando a comparação é feita com junho de 2018, o decréscimo dos preços é de 2%.

A par dos produtos petrolíferos, houve poucos produtos que influenciaram o indicador em baixa: foram eles as flores, eletrodomésticos e equipamento telefónico.

Por outro lado, houve bens e serviços em que os preços subiram. Assim, analisando os produtos, os legumes sofreram um dos maiores aumentos face a maio: os preços subiram 2,3%. Além disso, a carne ficou 0,9% mais cara. Em comparação anual, os preços dos bens alimentares tiveram um acréscimo de 1,6%.

Do lado dos serviços, o destaque vai para o preço das viagens que começou a escalar em junho, com o início das férias de verão. Os bilhetes de avião, por exemplo, aumentaram 10,5%, face a maio.

O comunicado do Statec avança também que a taxa de inflação subjacente – menos volátil por excluir a energia e a alimentação – se manteve nos 2%, pelo terceiro mês consecutivo.

P.C.S.