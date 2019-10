Em termos mensais também se registou uma queda, que se deveu sobretudo à descida dos preços das viagens.

Taxa de inflação cai para 1,3% em setembro

Em termos mensais também se registou uma queda, que se deveu sobretudo à descida dos preços das viagens.

A taxa anual de inflação caiu de 1,6%, para 1,3% no Luxemburgo em setembro. Em termos mensais, os preços também desceram, com uma queda de 0,2% face a agosto.



De acordo com o instituto de estatística luxemburguês (Statec), este movimento explica-se sobretudo pela queda dos preços das viagens, devido ao fim das férias escolares. Os preços dos pacotes de viagens caíram 6,2% no mês em análise e os preços dos bilhetes de avião tombaram 21,4%.

Depois de uma queda em agosto, os produtos petrolíferos voltaram a subir, com um aumento de 0,7%, face ao mês anterior. O aumento deveu-se sobretudo ao combustível de aquecimento. Nas bombas de combustível, os automobilistas pagam menos 1,3% por um litro de gasolina, mas pagam mais quase 2% pelo litro de gasóleo.

No supermercado, o preço do peixe e frutos domar caiu 1,3% e o dos legumes frescos deslizou 5,6%. Já a fruta fresca ficou mais cara: mais 1,6%, bem como as bebidas sem álcool, que aumentaram 0,9%. Mas no total, a alimentação ficou mais barata 0,5%, em termos mensais. Na comparação homóloga, a comparação é outra: os preços subiram mesmo 0,8%.

A inflação subjacente – considerada menos volátil por excluir as componentes de alimentação e energia – também caiu, para 1,5%.