Taxa de inflação cai para 0,9% em setembro na zona euro

Segundo o Eurostat, no Luxemburgo os preços também caíram e a taxa de inflação ficou nos 1,1%.

A taxa de inflação deverá ter descido para 0,9% em setembro na zona euro. E, de acordo com as estimativas provisórias do gabinete de estatísticas da União Europeia (UE), no Luxemburgo também se verifica uma queda da taxa de inflação, de 1,4%, para 1,1%.

Em Portugal agrava-se o cenário de deflação: em agosto tinha registado uma taxa de inflação negativa (de -0,1%), valor que passou para os -0,3%.

O maior contributo para a zona euro deverá vir da componente de alimentação, álcool e tabaco, seguida pelos serviços. A energia volta a ter comportamento negativo.

A inflação da zona euro mantém-se assim abaixo da meta definida pelo Banco Central Europeu (BCE), num valor próximo mas abaixo de 2%. No mês passado, o presidente daquela instituição, Mario Draghi, lançou um novo pacote de estímulos para reanimar a economia da região da moeda única e a inflação.

Draghi empurrou a taxa de juro diretora para terreno ainda mais negativo, para -0,5% (até agora estava nos -0,4%) e avançou mesmo com o ‘quantitive easing’, de 20 mil milhões de euros por mês, a partir de novembro.