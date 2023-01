A tendência decrescente deve-se sobretudo à queda acentuada do preço dos produtos petrolíferos num mês.

Taxa de inflação anual caiu 0,5% em dezembro

Em dezembro, o índice de preços no consumidor desceu de 5,9% para 5,4%, uma descida de 0,5% que se deve, particularmente, à descida significativa dos preços dos produtos petrolíferos (8,8%) ao longo do mês, revelou o Instituto Nacional de Estatística (Statec) esta segunda-feira.

No mês passado, os condutores pagaram menos 11,5% por litro de gasóleo e menos 12,3% por litro de gasolina. Também o preço do óleo de aquecimento caiu 18%. O Statec lembra, contudo, que "apesar do declínio mensal, os preços dos produtos derivados do petróleo no cabaz do índice são 15,8% mais altos do que em dezembro de 2021".

No sentido inverso, os preços dos alimentos aumentaram 0,5% em comparação ao mês anterior. Os maiores aumentos foram registados nos vegetais frescos (+5,1%), peixe fresco (+4,8%), comida para bebé (+2,7%) e cereais de pequeno-almoço (+2,2%).

Preços dos bilhetes de avião subiram 30,1%

Pelo contrário, assinalaram-se descidas nos preços da fruta fresca (-2,4%), do pão (-2,4%) e da carne de porco (-1,4%). Contudo, de forma geral, os produtos alimentares estão 11% mais caros em relação ao período homólogo de 2021.

As bebidas alcoólicas ficaram 0,9% mais baratas, "devido a ações promocionais para os festejos de fim de ano" sobre os preços das bebidas espirituosas e licores (-2,5%) e do vinho (-1,4%, incluindo espumantes).

A descida de preços afetou também as creches e ateliês de tempos livres (15%), em linha com a tendência decrescente que se tem verificado desde "a entrada em vigor da lei sobre a gratuitidade do ensino não formal".



No setor dos serviços, foram assinalados aumentos de 0,4% no consumo de refeições e bebidas em restaurantes e cafés.

Os movimentos sazonais, neste caso relativos à quadra natalícia, tiveram uma "forte influência inflacionista" especialmente relevante nos preços dos bilhetes de avião, que subiram 30,1% em relação a novembro.

