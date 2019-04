O número de desempregados inscritos nos centros de emprego foi de 15.670, um aumento de 162 pessoas face a fevereiro.

Taxa de desemprego volta a subir em março

O desemprego voltou a subir em março deste ano. A taxa está agora nos 5,4%, de acordo com os dados hoje divulgados pela Agência para o Desenvolvimento do Emprego (Adem), uma subida face aos 5,2% registados em fevereiro.



O número de desempregados inscritos nos centros de emprego foi de 15.670, um aumento de 162 pessoas face a fevereiro. Quando a comparação é feita com março de 2018, o número de desempregados caiu: há menos 286 pessoas inscritas.

A ADEM explica que um aumento do número de desempregados inscritos em março não é habitual. A regra é a de que se verifique uma redução em fevereiro e março. O aumento pode, então explicar-se pelo facto de as novas regras do ex-rendimento mínimo garantido, atual Revis, obrigarem os beneficiários a estarem inscritos nos centros de emprego.

O número de desempregados não-residentes inscritos caiu 1,8%, para 2.628.

Este mês, as empresas declararam 3.715 vagas, menos 3,2% do que em março de 2018. Informáticos, operadores administrativos e contabilistas foram as três profissões mais procuradas pelos empregadores.