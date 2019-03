Número de inscritos na Adem subiu para 15.508.

Taxa de desemprego subiu para 5,2% em fevereiro

Número de inscritos na Adem subiu para 15.508.

A taxa de desemprego subiu em fevereiro para os 5,2%, um aumento face aos 5,1% de janeiro. Os dados da Agência para o Desenvolvimento do Emprego (Adem) revelam que o número de desempregados residentes atingiu os 15.508. Trata-se de uma subida de 351 pessoas face a janeiro.

A Adem sublinha que não é habitual verificar-se uma subida de janeiro para fevereiro. Esta pode explicar-se pelas inscrições dos beneficiários do Revis (antigo Rendimento Mínimo Garantido), no seguimento da entrada em vigor da nova lei. É que as regras do antigo RMG mudaram em janeiro de 2019 e passou a ser obrigatória a inscrição dos beneficiários daquela prestação social nos centros de emprego.

Em fevereiro, a Adem abriu 2.521 dossiers de desempregados residentes, o que equivale a uma subida de 26%, face a fevereiro de 2018. Quanto aos não-residentes, foram abertos 614 novos processos, mais do dobro do que os verificados no período homólogo.

As empresas declararam 3.236 postos de trabalho vagos, uma subida de 3,7% face ao mesmo período de 2018. As profissões mais procuradas são profissionais de vendas de roupa, informáticos e profissionais de cozinha.