Taxa de desemprego subiu em maio para 5,5%

Contabilidade, especialistas em desenvolvimento informático, secretariado e pessoal de cozinha estão entre as profissões mais procuradas pelos empregadores.

A taxa de desemprego subiu em maio, para 5,5%, contra os 5,4% registados em abril. O valor agora divulgado é o mais elevado desde julho de 2018.

De acordo com os dados da Agência para o Desenvolvimento do Emprego (Adem), o número de inscritos nos centros de emprego aumentou 2,1% no mês em análise, para 15.124.

A situação foi particularmente significativa entre os não-residentes. O número de dossiers abertos na Adem por não-residentes mais do que duplicou: houve 458 novos processos abertos. Ainda assim, os processos abertos por não-residentes são uma minoria quando comparados com os dos residentes. Entre estes também houve uma subida no número de novos dossiers, mas o fenómeno não foi tão notório: a subida foi de 16,3%, para 2.071.

Por seu lado, as empresas declararam 3.465 postos de trabalho vagos, uma redução de 8,3% face ao mesmo período do ano passado.

