A taxa de desemprego no Grão-Ducado desceu para o nível mais baixo desde novembro de 2011. Depois de ter subido em dezembro do ano passado (5,8%), a taxa voltou a cair para os 5,6% em janeiro deste ano, de acordo com os dados da Adem.

Taxa de desemprego no nível mais baixo desde novembro de 2011

O desemprego voltou a subir entre os mais qualificados.

A taxa de desemprego no Grão-Ducado desceu para o nível mais baixo desde novembro de 2011. Depois de ter subido em dezembro do ano passado (5,8%), a taxa voltou a cair para os 5,6% em janeiro deste ano, de acordo com os dados da Adem.

O número de inscritos nos centros de emprego foi de 16.599 em janeiro, menos 6,1% do que há um ano.

Voltou a ser entre os menos qualificados (-11,1%), entre os desempregados de longa duração (-9,2%) e entre os mais jovens (-8,1%) que o desemprego mais desceu. Pelo contrário, voltou a subir entre os mais qualificados (6,8%).

Do lado das empresas, o número de vagas declaradas disparou 20,3%, para os 3.988 postos vagos no primeiro mês do ano.