Taxa de desemprego no Luxemburgo mantém-se nos 4,9%

Só esteve tão baixa em fevereiro de 2012.

A taxa de desemprego manteve-se nos 4,9% em janeiro no Grão-Ducado. De acordo com os dados do Eurostat, este já tinha sido o valor registado em dezembro de 2018. Desde fevereiro de 2012 que a taxa de desemprego não estava tão baixa.

Em termos absolutos há 14 mil pessoas à procura de emprego no Grão-Ducado.

O valor fica abaixo da média de 7,8% registada na zona euro. Sem surpresa, o país com o nível de desemprego mais elevado é a Grécia, com 18,5%. A taxa mais baixa é da República Checa, com 2,1%.