Taxa de desemprego na Alemanha desce para 5% em abril

Lusa A procura de trabalhadores manteve-se num nível elevado em abril, com 852.000 vagas registadas na agência federal de emprego alemã, mais 223.000 do que no mesmo mês de 2021.

A taxa de desemprego na Alemanha caiu para 5% em abril, menos um ponto que no mesmo mês de 2021, devido à recuperação da primavera e à flexibilização das medidas para conter a pandemia, foi hoje anunciado.

Segundo os dados divulgados hoje pela agência federal de emprego alemã (BA), a taxa de desemprego caiu para 5%, com 2.309.000 pessoas desempregadas, menos 53.000 do que em março e menos 462.000 pessoas que no mesmo mês de 2021.

Em dados corrigidos dos efeitos sazonais, o número de pessoas desempregadas diminuiu em 13.000, refere a BA, que acrescenta, no entanto, que a guerra na Ucrânia está a travar esta evolução.

"Com o ressurgimento da primavera e a flexibilização das medidas para conter a covid-19, a recuperação do mercado de trabalho continua. No entanto, o desenvolvimento está a ser travado pela guerra da Rússia contra a Ucrânia", disse o presidente da BA, Detlef Scheele.

O subemprego, que também tem em conta as mudanças na política laboral e a incapacidade para o trabalho a curto prazo, diminuiu, em dados corrigidos das variações sazonais, em 14.000, em relação ao mês passado, para 3.060.000, ou seja, menos 471.000 do que há um ano.

O número de trabalhadores em trabalho subsidiado a tempo reduzido ("Kurzarbeit") era de 723.000 em fevereiro - o último mês com dados oficiais preliminares.

Por outro lado, 715.000 pessoas receberam subsídios de desemprego em abril, menos 212.000 do que há um ano.

Além disso, 3.563.000 pessoas - 6,6% da população ativa - receberam em abril o benefício social que cobre as necessidades básicas, menos 359.000 do que há um ano.

A procura de trabalhadores manteve-se num nível elevado em abril, com 852.000 vagas registadas na BA, mais 223.000 do que no mesmo mês de 2021.

