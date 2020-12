Até novembro, a Adem contabilizou 18,159 candidatos a um posto de trabalho, quase 200 pessoas em relação ao mês anterior.

Taxa de desemprego mantém-se nos 6,3% em novembro

Manuela PEREIRA

O número de residentes inscritos nos centros de emprego da ADEM era de 18.159 no final de novembro. Trata-se, segundo a Agência para o Desenvolvimento do Emprego, de um aumento de 1% face a outubro.

Feitas as contas, falamos de mais 188 pessoas. Na comparação homóloga, regista-se, contudo, uma subida importante, já que havia menos 18,3% desempregados em novembro de 2019. Na prática, significa que no mesmo período deste ano há mais 2.808 desempregados.

A taxa de desemprego, calculada pelo Instituto Nacional de Estatística, fixou-se assim em 6,3% em novembro, representando uma estagnação face ao mês anterior.

"Depois das subidas súbitas observadas em março e abril e de um recuo a partir de maio, a situação é estável no momento", considera a ADEM.

Em alta está o número de desempregados não residentes, registados nos centros de emprego do Luxemburgo. Em novembro, havia 2.755 pessoas que não moravam no Grão-Ducado à procura de emprego no país. Essa procura aumentou 16,8% (397) num ano.

Em sentido oposto está o número de vagas de emprego. Foram declaradas à ADEM 2.539 vagas no mês passado, representando um recuo de 10% face a novembro de 2019.

No total, a ADEM recenseava 6.567 postos de trabalho por preencher no final do mês passado, menos 7,5% num ano.





