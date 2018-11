A taxa de desemprego manteve-se nos 5% em outubro no Luxemburgo, de acordo com o Eurostat. Este é o segundo mês consecutivo em que a taxa permanece nos 5%, o que equivale a 15 mil pessoas à procura de emprego.

Taxa de desemprego mantém-se nos 5% em outubro

Esta é a décima taxa de desemprego mais baixo do total da Europa a 28. A taxa mais baixa encontra-se na República Checa, com 2,2%. As mais altas encontram-se, sem surpresa, na Grécia com 18,9% e em Espanha, com 14,8%.

No Luxemburgo, destaca-se ainda o valor do desemprego jovem, que chega aos 11,9%.