Taxa de desemprego mantém-se nos 5,5% em junho

A taxa de desemprego no Luxemburgo manteve-se nos 5,5% em junho, face a maio. Este é também o valor que se tinha registado há um ano.

De acordo com os dados da Agência para o Desenvolvimento do Emprego (Adem), havia 15.037 pessoas inscritas nos centros de emprego, um aumento de 3,8% face ao período homólogo. Em comunicado, explica-se que a subida se deve, em parte, à mudança das regras do antigo rendimento mínimo garantido (atual Revis), que obrigam a que os beneficiários deste apoio social tenham de estar inscritos no centro de emprego.

O desemprego continua a crescer entre aqueles que têm mais qualificações: houve mais 16,7% de inscritos que frequentaram o ensino superior, face ao mesmo mês do ano passado. Apesar disso, em termos absolutos, há menos desempregados que passaram pela universidade do que aqueles que não a frequentaram: são 3.353 contra os 11.684 inscritos com o ensino secundário.

Do lado das ofertas de emprego, as empresas declararam vagos 3.597 postos de trabalho, um aumeno ligeiro de três vagas face ao período homólogo. Auditores, contabilistas e informáticos são os profissionais mais procurados em junho.