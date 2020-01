Entre as profissões mais procuradas estão os informáticos, contabilistas, e consultores de organização e gestão de empresas.

Taxa de desemprego mantém-se nos 5,4%

Entre as profissões mais procuradas estão os informáticos, contabilistas, e consultores de organização e gestão de empresas.

A taxa de desemprego manteve-se nos 5,4% em dezembro no Luxemburgo, o mesmo nível verificado em novembro de 2019. No entanto, se se fizer a comparação com dezembro de 2018, verifica-se um aumento do desemprego, uma vez, que na altura, a taxa se tinha fixado os 5,1%.

De acordo com o comunicado da Agência para o Desenvolvimento do Emprego (Adem), o número de inscritos nos centros de emprego subiu 8,6%, para 16.532 no último mês do ano passado, face ao período homólogo. O aumento explica-se, segundo o mesmo organismo, devido a uma quebra “excecional” observada no fim de 2018, quando as regras de inscrição nos centros de emprego mudaram. Isto levou a que as novas inscrições fossem estatisticamente contabilizadas mais tarde.

Por sua vez, entre os não-residentes a tendência foi a contrária: o número de inscritos baixou 9,6%, para 2.382.

As vagas declaradas pelas empresas desceram 4,7%, para 2.348. Entre as profissões mais procuradas estão os informáticos, contabilistas, e consultores de organização e gestão de empresas.