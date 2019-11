Entre as profissões mais procuradas pelos empregadores estão auditores, contabilistas, e informáticos.

Taxa de desemprego mantém-se nos 5,3% em outubro

A taxa de desemprego no Luxemburgo manteve-se nos 5,3% em outubro, valor que também se registou em setembro e há um ano.

Em outubro, havia 15.036 residentes inscritos nos centros de emprego, um aumento de 1,8% face ao período homólogo, de acordo com a Agência para o Desenvolvimento do Emprego (Adem). Quanto aos não-residentes, eram 2.378 os inscritos, menos 8,5% do que no mesmo mês de 2018.

O desemprego continua a crescer entre aqueles que têm mais qualificações: houve mais 14,6% de inscritos que frequentaram o ensino superior, face ao mesmo mês do ano passado. Houve também uma subida de 6,7% entre os que completaram o ensino secundário superior. Pelo contrário há menos 5,8% de inscritos entre os que apenas têm o ensino secundário inferior. Apesar disso, em termos absolutos, há menos desempregados que passaram pela universidade do que aqueles que não a frequentaram: são 3.346 contra os 11.690 inscritos com o ensino secundário.

Do lado das ofertas de emprego, as empresas declararam vagos 3.244 postos de trabalho, uma redução de 14,9%, face ao período homólogo. Entre as profissões mais procuradas pelos empregadores estão auditores, contabilistas, e informáticos.