A taxa de desemprego no Luxemburgo manteve-se nos 5,2% em agosto, pelo quarto mês consecutivo. De acordo com os dados do Eurostat, o indicador apresentou uma melhoria de 0,3 pontos percentuais face aos 5,5% no mesmo mês de 2017.

Taxa de desemprego mantém-se nos 5,2% pelo quarto mês consecutivo

Trata-se da oitava taxa de desemprego mais baixa do conjunto dos países para os quais há dados disponíveis. A taxa mais baixa é de 2,5% na República Checa. Por não haver dados relativos à Grécia – o país que tem apresentado as taxas mais elevadas – espanha surge como tendo o maior desemprego, com uma taxa de 15,2%.

O Eurostat analisa também o desemprego jovem. Os dados relativos ao Luxemburgo so já bem diferentes: o desemprego entre aqueles com menos de 25 anos atinge uma taxa de 13,5, uma subida ligeira face 13,4% registados em julho. A taxa equivale a três mil jovens até aos 25 anos no desemprego. Apesar disso, o valor fica abaixo da média da zona euro que é de 16,6%.