A taxa de desemprego está agora nos 4,9%, o valor mais baixo em mais de uma década, revela esta segunda-feira a Agência para o Desenvolvimento do Emprego.

Taxa de desemprego no Grão-Ducado é a mais baixa em 13 anos

O mercado de trabalho no Luxemburgo parece estar a recuperar em força, após dois anos desafiantes por causa da pandemia de covid-19, revelam os números do relatório mensal da Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM).

E, mais do que isso, os números do desemprego não eram tão baixos em mais de uma década. Assim, em janeiro de 2022 a taxa de desemprego situou-se nos 4,9% (abaixo dos 5,4% de janeiro de 2020, antes da chegada da covid-19). E é preciso recuar até janeiro de 2009 para verificar uma taxa tão baixa, como revela o instituto de estatísticas luxemburguês, Statec.

No mês passado registou-se também um aumento exponencial de novas vagas de emprego no país. Em janeiro de 2022, foram registadas 4.083 novas vagas, elevando para 10.769 o número total de ofertas disponíveis, "o que corresponde a um aumento de 46,2%" em comparação com o mesmo mês de 2021.

Em relação aos desempregados, a ADEM conta atualmente com 15,470 inscritos, menos 933 que no mês anterior. Mas olhando para janeiro do ano passado, este número "representa uma diminuição de 4.412 pessoas, ou seja 22,2%", segundo os números do Statec.

"Os números estão em baixa para todas as categorias de candidatos a emprego, incluindo aqueles que estão registados há mais de 12 meses", revela o relatório mensal. No entanto, a percentagem de desempregados de longa duração continua significativa, rondando agora os 49,3%.

Ainda em janeiro deste ano, inscreveram-se mais "2.359 residentes, uma diminuição de 341 pessoas ou 12,6% em comparação com janeiro de 2021" , um número considerado relativamente baixo pela ADEM. O número é praticamente igual ao registado no mês precedente, em que se inscreveram 2.260 residentes candidatos a um emprego.

