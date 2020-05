Oriundos de países fora da União Europeia (UE) são os que mais dificuldades têm para entrar no mercado de trabalho luxemburguês.

Taxa de desemprego dos estrangeiros é quase o dobro da dos luxemburgueses

Diana ALVES Oriundos de países fora da União Europeia (UE) são os que mais dificuldades têm para entrar no mercado de trabalho luxemburguês.

Segundo o instituto europeu de estatística Eurostat, no ano passado a taxa de desemprego dos cidadãos luxemburgueses rondava os 3,5%, ao passo que a dos estrangeiros era de 6,5%.



As estatísticas do Eurostat têm em conta as pessoas dos 20 aos 64 anos e mostram que, entre os imigrantes, aqueles oriundos de países fora da União Europeia (UE) são os que mais dificuldades têm para entrar no mercado de trabalho luxemburguês. No ano passado, a taxa de desemprego destes residentes era de 10,9%, praticamente três vezes superior à dos luxemburgueses. Mesmo assim, trata-se do valor mais baixo desde 2012.

Já a proporção de desempregados nascidos noutro país do espaço comunitário mas a viver no Luxemburgo era de 5,3% no ano passado.

Mas é sobretudo nos imigrantes vindos de fora da UE que o Eurostat se foca na sua última publicação sobre o desemprego.

O organismo indica que na maioria dos Estados-membros da UE, para os quais há dados disponíveis referentes a 2019, a taxa de desemprego das pessoas nascidas fora do bloco é superior à dos nativos, acrescentando que as únicas exceções são Chipre e Lituânia, onde se verifica o oposto, e Croácia, que regista a mesma taxa nos dois casos.

