A taxa de desemprego desceu em outubro, para 5,3% no Luxemburgo, face aos 5,4% registados em setembro. De acordo com o dados divulgados pela Agência para o Desenvolvimento do Emprego (Adem), o número de desempregados inscritos nos centros de emprego era de 14.773 a 31 de outubro, menos 6,1% do que o registado um ano antes

Taxa de desemprego desce para os 5,3% em outubro

A maior redução verificou-se entre os desempregados mais jovens (-11,4%) e entre os menos qualificados (-7,9%). No entanto, é preciso sublinhar que apesar de haver uma quebra significativa entre aqueles que têm um grau de ensino inferior, os licenciados são menos afetados pelo desemprego.

Por sua vez, os empregadores declararam ter 3.814 vagas em outubro, menos 1,8% do que há um ano. A Adem explica que, em termos acumulados, o número de vagas disponíveis no fim do mês era de 7.916, “um nível muito elevado”.

Os empregadores procuram mais profissionais de auditoria, contabilidade, e informáticos.