A taxa de desemprego no Luxemburgo situou-se nos 5% em novembro do ano passado, valor que só foi atingido em agosto de 2012.

Taxa de desemprego desce para o nível mais baixo desde agosto de 2012

A taxa de desemprego no Luxemburgo situou-se nos 5% em novembro do ano passado, valor que só foi atingido em agosto de 2012.

De acordo com os dados do Eurostat, trata-se de uma descida de 0,2 pontos percentuais (p.p.), face aos 5,2% registados em outubro.

A taxa - que corresponde a 15 mil pessoas à procura de emprego - fica abaixo da média europeia, que se situou nos 6,7%.

O Luxemburgo surge assim no 11° lugar com a taxa de desemprego mais baixa do total dos 28. A taxa mais elevada é a grega, com 18,6%, e a mais baixa a verificada na República Checa, com 1,9%.

No que se refere ao desemprego jovem, os resultados são diferentes: a taxa no Grão-Ducado foi de 12,4% em novembro (equivalente a três mil desempregados com menos de 25 anos), menos 0,2 p.p. do que em outubro. Há um ano, a taxa estava nos 14,2%.

Por género, o desemprego afeta mais as mulheres do que os homens: 5,3% para o sexo feminino e 4,8% para o masculino.