Taxa de desemprego cai para mínimos desde maio de 2009

A taxa de desemprego desceu em setembro, para 5,4%, o nível mais baixo desde maio de 2009. De acordo com o dados divulgados hoje pela Agência para o Desenvolvimento do Emprego (Adem), o número de desempregados inscritos nos centros de emprego era de 14.582 a 30 de setembro, menos 7,7% do que o registado um ano antes.





A maior redução verificou-se entre os desempregados mais jovens (-15,5%) e entre os menos qualificados (-9,3%). No entanto, é preciso sublinhar que apesar de haver uma quebra significativa entre aqueles que têm um grau de ensino inferior, os licenciados são menos afetados pelo desemprego. De acordo com a Adem, havia 2.896 pessoas com um grau académico superior à procura de emprego, contra quase 7.600 com ensino secundário inferior. A estes acrescem ainda os 4.090 inscritos na Adem com ensino secundário superior (mas que não frequentaram o ensino superior).

Por sua vez, os empregadores declararam ter 3.234 vagas em setembro, menos 1,8% do que há um ano. O Statec explica que, em termos acumulados, o número de vagas disponíveis no fim do mês era de 7.275, “um nível muito elevado”.

Os empregadores procuram mais profissionais de manutenção dos edifícios, contabilidade, informática, secretariado, profissionais de cozinha e restauração, limpeza, entre outros. Estas profissioões correspondem a 30% das vagas declaradas em setembro.

