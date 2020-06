Recuo no preço dos combustíveis é uma das causas.

Taxa anual de inflação baixa para 0,2%

Henrique DE BURGO Recuo no preço dos combustíveis é uma das causas.

A taxa de inflação anual caiu em maio para 0,2%, quando no mês precedente registava 0,6%. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional da Estatística (STATEC), o recuo do índice dos preços no consumidor explica-se pela queda do preço dos combustíveis e dos produtos alimentares.

Pelo terceiro mês consecutivo, os combustíveis registaram um abrandamento, caindo 2,8% em relação ao mês de abril. Os preços dos produtos alimentares diminuíram 0,4% na comparação mensal.

Em contrapatrida houve aumentos de 1,2% nos serviços telefónicos e 0,7% nos salões de cabeleireiro e estética, refere o STATEC. Quanto à taxa anual de inflação subjacente, medida pelo índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, recuou 0,2% em maio, situando-se em 1,6%.



