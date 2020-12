Além das reduções salariais, o grupo deverá dispensar 2000 trabalhadores e reduzir o número de aviões que compõem a frota da companhia, segundo o plano de reestruturação entregue à Comissão Europeia.

TAP vai fazer cortes de 25% nos ordenados acima dos 900 euros

Além das reduções salariais, o grupo deverá dispensar 2000 trabalhadores e reduzir o número de aviões que compõem a frota da companhia, segundo o plano de reestruturação entregue à Comissão Europeia.

Os trabalhadores da TAP vão ter reduções salariais de 25%, ficando apenas isentas de corte as remunerações base até 900 euros. A medida, que foi conhecida na noite desta quinta-feira, 10 de dezembro, faz parte do plano de reestruturação da empresa e consta de um documento do Conselho de Administração, a que a agência Lusa teve acesso.

"Todos sabem da necessidade de adequar os salários à realidade atual, o que implica reduções salariais de 25%", lê-se na carta enviada ontem aos trabalhadores, último dia do prazo para o Governo entregar o plano de reestruturação à Comissão Europeia.

No texto, o presidente do Conselho de Administração, Miguel Frasquilho, e o presidente da Comissão Executiva, Ramiro Sequeira afirmam que essa redução salarial só não se aplica às remunerações até 900, sendo os cortes feitos acima desse valor.

"Como sempre nos comprometemos a fazer, tentamos reduzir o impacto social desta medida e queremos informar que o montante mínimo (garantia mínima) acima do qual incidirá a redução salarial anunciada, será de 900 euros, considerando para o efeito o vencimento base", referem, afirmando que, dessa forma, se protegem as remunerações mais baixas".

A administração reconhece que se trata de "um plano muito duro e exigente, com as medidas laborais que já são do conhecimento de todos".

Segundo avançou, no final de novembro, um comunicado do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, citado pelo Eco, aos cortes salariais está previsto somar-se a saída de mais de 1750 trabalhadores, com o despedimento de 750 tripulantes efetivos e a não renovação de 1000 contratos a termo. A esses deverão juntar-se ainda 500 pilotos.

Manutenção também não escapa a cortes

O Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves (Sitema), afirmou esta quarta-feira, que 30% dos despedimentos previstos na TAP são na Manutenção e Engenharia, apesar de, apontou a estrutura, esta área apresentar "desde há várias décadas, resultados positivos para o grupo".

O Sitema ressalva ainda não ter sido informado sobre quantos técnicos de manutenção de aeronaves, que representam 50% do total de trabalhadores da área de manutenção, vão ser abrangidos pelo despedimento. Atualmente, de acordo com o sindicato, existe um total de 900 técnico de manutenção “para uma frota de 87 aviões, o que revela um rácio de 1,44 técnicos por avião, número bastante inferior à média de TMA’s por aeronave praticada pelas companhias aéreas de referência, que se situa nos 3,5”.

No que diz respeito aos cortes, o diretor da área da TAP Manutenção e Engenharia defende, à Lusa, que estes devem ser executados “nas gorduras e não no músculo”, mas uma boa parte dos trabalhadores da estrutura deverá ser atingida pela redução salarial de 25%, já que, apesar de um técnico em início de carreira auferir 800 euros, “a média de vencimentos dos trabalhadores que efetivamente reparam os aviões para poderem voar em segurança está entre os 1.600 e os 1.700 euros”.

Plano de reestruturação polémico

O prazo para a entrega do plano de reestruturação da TAP à Comissão Europeia, condição dada por Bruxelas para aprovar o auxílio estatal de até 1.200 milhões de euros à companhia aérea, terminou esta quarta-feira.

A administração da companhia aérea justifica os cortes na massa salarial e os despedimentos como medidas entre as várias necessárias "para assegurar a sobrevivência, a viabilidade e o futuro da TAP, garantindo simultaneamente o maior número possível de empregos", referindo que "foram meses de trabalho intenso, envolvendo as equipas", às quais agradecem "o esforço, a dedicação e o empenho".

Os partidos criticaram que o plano não tivesse ido a discussão e votação no parlamento, o que seria a intenção do ministro responsável, Pedro Santos Nuno Santos, mas que acabou por ser contrariada pelo Primeiro-Ministro António Costa.

"Queria que fosse votado no Parlamento, mas não consegui. É pena”, assumiu o Ministro das Infraestruturas e da Habitação, em declarações ao Expresso.



Embora o Governo esteja a discutir o plano de reestruturação da TAP com os partidos com assento parlamentar, em reuniões fechadas no parlamento entre quarta-feira e hoje, depois de ter estado reunido na noite de terça-feira em conselho de ministros extraordinário, António Costa rejeitou a possibilidade de um debate e votação em plenário, na Assembleia da República.

O primeiro-ministro defendeu que esta é matéria de ação do executivo, frisando que “não faz parte do sistema constitucional português” que o parlamento “substitua o Governo nas funções de governação”.

“Quem governa em Portugal é o Governo, e isso significa governar nas áreas boas e nas áreas más, significa governar quando se tomam medidas populares e governar quando se tomam medidas impopulares. Faz parte da ação governativa e não vale a pena o Governo ter a ilusão que pode transferir para outro órgão de soberania aquilo que só a ele lhe compete fazer. Seria, aliás, um erro que assim fosse”, afirmou ontem aos jornalistas, à entrada para o Conselho Europeu, em Bruxelas.



A proposta inicial do plano de restruturação da TAP, entregue à Comissão Europeia prevê já para o próximo ano um auxílio do Estado de 970 milhões de euros.

A elaboração do plano ficou a cargo da consultora Boston Consulting Group (BCG), escolhida pela companhia aérea.

Segundo os vários sindicatos que representam os trabalhadores da TAP, o grupo deverá dispensar 2000 trabalhadores.

O plano prevê o despedimento de 500 pilotos, 750 tripulantes de cabine e 750 trabalhadores de terra, além da redução de 25% da massa salarial nos restantes, que aufiram salários a partir de 900 euros, e do número de aviões que compõem a frota da companhia.







