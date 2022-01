A venda deste ativo no Brasil foi uma das exigências da Comissão Europeia para aprovar a ajuda estatal de 2.550 milhões de euros à companhia aérea portuguesa.

TAP vai encerrar operações de manutenção e engenharia no Brasil

Lusa A venda deste ativo no Brasil foi uma das exigências da Comissão Europeia para aprovar a ajuda estatal de 2.550 milhões de euros à companhia aérea portuguesa.

O Grupo TAP decidiu encerrar as operações de Manutenção e Engenharia Brasil (TAP ME), como parte do plano de reestruturação aprovado por Bruxelas em dezembro, disse esta quarta-feira à Lusa a presidente executiva da companhia aérea, Christine Ourmières-Widener.

"Depois de uma análise aprofundada e muitos estudos, a TAP decidiu fechar a Manutenção & Engenharia no Brasil e encerrar de forma gradual a operação no Brasil e hoje vamos discutir com os trabalhadores, claro, que são a principal prioridade, mas também discutir com os nossos clientes", anunciou Ourmières-Widener.

A Comissão Europeia informou em 21 de dezembro que aprovou o plano de reestruturação da TAP e a ajuda estatal de 2.550 milhões de euros, mas impôs condições, incluindo a separação dos ativos não-essenciais, nomeadamente o negócio de manutenção no Brasil, e os de 'catering' (Cateringpor) e de 'handling' (Groundforce).

De acordo com um comunicado enviado pela TAP, a medida "não interfere na operação de transporte aéreo de passageiros da companhia no país, seu principal mercado exterior", lembrando que "o Brasil representa entre 25% e 30% da receita" do grupo TAP.

Na mesma nota, o grupo explicou que "os serviços de manutenção referentes a aeronaves já contratados e/ou em andamento serão realizados normalmente, de acordo com os contratos entre a TAP ME e seus clientes" e que a empresa "não aceitará novos pedidos para prestação de serviços de manutenção".

Desta forma, a TAP ME encerrará as suas atividades "somente a partir da conclusão dos serviços de manutenção em andamento ou daqueles já contratados", garantiu a transportadora.

Em entrevista à Lusa, Christine Ourmières-Widener disse que encerrar o negócio de engenharia e manutenção no Brasil “não é uma decisão fácil”, porque envolve 500 trabalhadores, mas foi tomada após tentativas falhadas de venda.

“Não é uma decisão fácil, porque estamos a falar de pessoas, mas estamos a tentar fazer tudo para garantir que esta decisão e a sua implementação é feita respeitando os nossos trabalhadores, a experiência que eles têm em engenharia e toda a lealdade que têm para com a companhia”, afirmou.

Segundo a responsável, a Manutenção & Engenharia Brasil (ex-VEM – Varig Engenharia e Manutenção) tem atualmente 500 trabalhadores, após várias reestruturações que incluíram despedimentos, dos quais pouco menos de 400 estão no ativo.

Alvo de várias reestruturações com despedimentos, a última das quais em 2018, a M&E Brasil recebeu da TAP, globalmente, entre 2010 e 2017, injeções financeiras num total de 538 milhões de euros, a valores nominais, sendo que em 2018 foram feitas transferências de 30 milhões de euros.

