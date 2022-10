Marcelo Rebelo de Sousa diz que é “um problema de bom-senso” a compra de carros de luxos para administradores e diretores, defendendo contenção em tempos difíceis.

TAP encomenda novos automóveis BMW para diretores. 'É vergonhoso', diz sindicato

Sindicato diz que renovação da frota automóvel da TAP é ética e moralmente condenável

O SNPVAC defendeu hoje que a renovação da frota automóvel da TAP é ética e moralmente condenável, considerando que se não for sinal de disponibilidade para subir ordenados aos tripulantes é um ato de gestão “vergonhoso”.

Num comunicado aos associados que a Lusa teve acesso, o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) assinala que “foi com enorme estupefação e uma boa dose de vergonha alheia que os sindicatos, os trabalhadores do grupo TAP e os contribuintes portugueses foram confrontados com uma notícia que pode até ter uma rebuscada justificação económica, mas que é ética e moralmente condenável”.

O que foi feito na TAP é crime político e financeiro, diz PSD Na última semana, o primeiro-ministro António Costa disse esperar que a privatização da TAP aconteça nos próximos 12 meses e admite que Estado vá perder dinheiro.

Em causa está a notícia avançada pela TVI/CNN Portugal e pelo portal Away de que a TAP encomendou uma nova frota de automóveis BMW corporativa, substituindo os da Peugeot.

Para o sindicato, é “inaceitável” que, “além da administração da TAP, a tutela esteja também constantemente a apelar ao esforço dos seus colaboradores para a sobrevivência da companhia e venham a público notícias de ‘pequenos luxos’, de forma cíclica”.

“Queremos assim acreditar que esta decisão, que envolve milhões, de renovação da frota automóvel por parte da administração, só pode trazer boas notícias”, refere o comunicado, sublinhando que tal “pressupõe a disponibilidade para aumentar os ordenados dos tripulantes, acompanhando a subida da inflação”.

“Se assim não for, estamos perante um ato de gestão vergonhoso, que coloca a Administração numa situação insustentável”, vinca.

TAP defende que a renovação da frota permite poupança de 630 mil euros

O sindicato diz ainda que “não pode deixar de confrontar a própria tutela, que deverá interrogar-se quanto à imagem passada aos contribuintes”, questionando “como se justifica que uma Empresa intervencionada se dê a estes luxos”.

“Esperamos sinceramente que este não seja um mau presságio para a entrega de prémios num futuro próximo”, acrescenta.

A TAP defende que a renovação da frota automóvel para a administração e gestores permite uma poupança de 630 mil euros anuais, justificando que a decisão foi assente neste racional ao mesmo tempo que cumpre os contratos.

Cliente da TAP? O seu nome, morada e telefone podem estar acessíveis após ciberataque Nome, morada, telefone, email e outros dados de, pelo menos, 1,5 milhões de clientes da TAP foram colocados a descoberto pelos piratas informáticos. A TAP deixa conselhos para evitar possíveis fraudes.

“A Comissão Executiva quer esclarecer que a TAP dispõe de uma frota automóvel corporativa para a administração e diretores, em regime de ‘renting’ operacional. Com a opção que fizemos, estamos a poupar anualmente até 630 mil euros, se tivéssemos mantido os carros que temos hoje”, refere a TAP num comunicado interno, ao qual a Lusa teve acesso.

A TAP justifica que em causa estão 50 viaturas, para o qual foi feito um concurso ao mercado, tendo sido convidadas a participar seis entidades no mercado português.

“A proposta escolhida foi a que apresentou o preço mais baixo, com uma renda mensal de 500 euros. Como referência, as outras propostas apresentadas à TAP com valor mais competitivo contemplavam rendas mensais de 750 euros”, explica a Comissão Executiva da TAP, no referido comunicado.

O Presidente da República apontou hoje à companhia aérea portuguesa TAP “um problema de bom-senso”, na sequência de notícias sobre a compra de carros de luxos para administradores e diretores, defendendo contenção em tempos difíceis.



"Dar o exemplo de contenção", defende Marcelo Rebelo de Sousa

“Já falei em relação a várias entidades públicas no passado e em relação à distribuição de dividendos e em relação aos salários e entendo que quando se está num período de dificuldade deve fazer-se um esforço para dar o exemplo de contenção”, defendeu hoje Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado reagiu assim ao ser confrontado com notícias que dão conta de que a TAP encomendou dezenas de carros de luxo para administradores executivos e diretores de topo, uma investigação da CNN Portugal, segundo a qual estas viaturas vão substituir a atual frota automóvel da companhia aérea.

No entender do Presidente da República, é compreensível que as empresas façam despesas, mas defendeu que é preciso “ter algum bom senso” quando o país e o mundo atravessam um “período difícil”.

“É um problema de bom senso”, rematou, em declarações aos jornalistas, no Palácio de Belém, em Lisboa.

