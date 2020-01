A companhia aérea portuguesa faz parte do top 20 das empresas de aviação comercial mais seguras do mundo.

TAP é a segunda companhia aérea mais segura da Europa em 2020

Ana TOMÁS

Em 2020, a TAP consolida-se no top das companhias aéreas mais seguras do mundo. A empresa de aviação portuguesa é considerada a segunda companhia aérea mais segura da Europa, AirlineRatings.com.

No ranking para este ano, elaborado pelo site especializado nesta área da aeronáutica, é a australiana Qantas que lidera a lista das 20 companhias aéreas mais seguras do mundo.

À exceção da americana Alaska Airlines, as empresas de aviação asiáticas e do Médio Oriente dominam a primeira metade do ranking. E é preciso chegar ao 12º. lugar para encontrar a primeira companhia com sede na Europa, neste caso Virgin Atlantic Airlines, que tem a sua base no Reino Unido. Logo a seguir surge a TAP Portugal, na 13º. posição da lista.

A SAS, a Swiss, a Finnair,a Lufthansa, a Aer Lingus e a KLM são as outras companhias aéreas europeias que completam o top 20.



As 10 low-cost mais seguras

O AirlineRatings.com analisou também a segurança das companhias low-cost e elaborou o ranking das 1o mais seguras do mundo para este ano.

São elas, seguindo uma ordem alfabética, a Air Arabia, aFlybe, a Frontier, a HK Express, a IndiGo, a Jetblue, a Volaris,a Vueling, a Westjet e a Wizz.

Ao contrário de outras empresas de aviação low-cost, estas companhias passaram na rigorosa análise da Auditoria de Segurança Operacional da IATA, a Associação Internacional de Transportes Aéreos, e mantém históricos de excelência em termos de segurança, salienta AirlineRatings.com.

Mais de 400 companhias monitorizadas

Para a elaboração destes rankings o site monitorizou 405 companhias de aviação de todo o mundo e considerou uma série de fatores de análise.

Entre eles incluem-se auditorias da gestão e indústria da aviação a auditorias governamentais, passando pelo registo dos acidentes aéreos e de incidentes graves, rentabilidade, iniciativas pioneiras em matéria e os anos das frotas.

Veja, em baixo, o top 20 das companhias aéreas mais seguras do mundo:

1) Qantas

2) Air New Zealand

3) EVA Air

4) Etihad

5) Qatar Airways

6) Singapore Airlines

7) Emirates

8) Alaska Airlines

9) Cathay Pacific Airways

10)Virgin Australia

11)Hawaiian Airlines

12)Virgin Atlantic Airlines

13) TAP Portugal

14) SAS

15) Royal Jordanian

16)Swiss

17)Finnair

18)Lufthansa

19)Aer Lingus

20) KLM