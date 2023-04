A subida do preço do maço de tabaco foi acordada em Conselho de Governo esta sexta-feira.

Tabagismo

Tabaco vai ficar mais caro no Luxemburgo

O maço de 20 cigarros vai aumentar 20 cêntimos, tal como as embalagens de 50g de tabaco de enrolar, determinou esta sexta-feira o Conselho de Governo, citado pelo Luxemburger Wort.

A medida integra o plano de combate ao consumo excessivo de tabaco no Grão-Ducado, que prevê também a implementação dos maços de tabacos neutros, cuja embalagem tenha um aspeto padronizado e não apresente marcas ou logótipos.

Quer o aumento dos preços quer a introdução do maço neutro tinham sido previamente defendidos pela Fundação Cancro para reduzir o número de fumadores no Luxemburgo e diminuir a atratividade do tabaco entre os jovens.

O cenário do tabagismo no país é preocupante, uma vez que existem 19% de fumadores diários, sendo que destes 37% são jovens com idades entre 18 e 34 anos.

A subida dos preços já vem sendo discutida há algum tempo, mas não é consensual, já que a venda de tabaco trouxe mais de mil milhões de euros aos cofres do Estado em 2022, o equivalente a 5% das receitas orçamentais.

