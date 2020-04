Com os carros parados, o setor prevê uma queda de 95% do volume de negócios. A clientela internacional deixou de aterrar em Findel. Nem os preços mais baixos estão a aliciar os clientes.

Táxis atirados para "situação catastrófica"

Com o país a meio-gás, a imagem dos táxis estacionados na Gare e no aeroporto de Findel ajuda a explicar o cenário apocalíptico descrito pelo líder da Federação dos Táxis, Viaturas de Aluguer e Ambulâncias. Paulo José Leitão fala numa "situação catastrófica" e antecipa dias difíceis para o setor que prevê uma diminuição do volume de negócios superior a 95%. "Algumas empresas já nem deixam os condutores pegar nos carros", revela à edição alemã do Wort. "Muitos estão a reduzir o horário e até as tarifas", mas nem isso convence a clientela.

O encerramento do aeroporto de Findel não ajuda. "Começamos a sentir os efeitos do vírus desde fevereiro, mas este ano nem a clientela internacional, em que os taxistas podem confiar, chegou", relata o lusodescendente.

Pequenas empresas em risco

A par dos hospitais, farmácias e supermercados, o setor, considerado essencial, está autorizado a trabalhar em tempos de emergência. As empresas estão, portanto, excluídas do mecanismo de apoio financeiro criado pelo governo.

Nas contas do ministério dos Transportes há 138 empresas de transporte individual no país, das quais cerca de 100 têm a cargo apenas três a quatro trabalhadores. Dos 90 motoristas da Taxis Colux, mais de 80 estão em casa. Ainda assim, nem esta nem nenhuma outra empresa está autorizada a candidatar-se aos 5 mil euros que o governo atribui às empresas com até nove trabalhadores.

Numa luta contra o tempo, os representantes do setor estão a pedir às companhias de seguro que suspendam o pagamento das prestações anuais.

Táxis adaptam-se à pandemia

Apesar dos carros continuarem vazios, estão preparados para os tempos de crise. São desinfetados regularmente. Não há condutor sem luvas, numa altura em que se aconselham os pagamentos com cartão.

Paulo José Leitão conta que "alguns condutores já instalaram uma divisória temporária entre os bancos da frente e os de trás".

