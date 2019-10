Uma empresa clone e outra sem licença para operar no país.

Supervisor financeiro lança novo alerta sobre empresas que alegam operar no Luxemburgo

Uma empresa clone e outra sem licença para operar no país.

A Comissão de Supervisão do Setor Financeiro (CSSF) alerta o público para as atividades de mais duas empresas em situação irregular no Grão-Ducado.



A primeira, Baumann Partners, é uma empresa clone que oferece serviços de investimento, fazendo-se passar por outra empresa registada no Grão-Ducado e com o mesmo nome, Baumann & Partners SA.



O supervisor financeiro refere em comunicado que o site www.baumannpartners.com usa fraudulentamente o nome e os detalhes de contacto da empresa de investimento com sede no Luxemburgo, a Baumann & Partners SA.



O segundo alerta diz respeito à entidade 21stOptions (www.21stoptions.com), que alega ter morada na cidade do Luxemburgo (Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, n° 51) e deter uma licença da Comissão de Supervisão do Setor Financeiro.



Mas de acordo com este órgão de supervisão, a empresa é desconhecida e não está registada no Luxemburgo para prestar serviços de investimento ou outros serviços financeiros no ou a partir do Luxemburgo.

HB