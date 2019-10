Mais um alerta a envolver empresas fictícias que alegam operar a partir do Luxemburgo.

Supervisor financeiro denuncia "empresa clone" que alega operar no Luxemburgo

(HB) - A Comissão de Supervisão do Setor Financeiro (CSSF) alerta o público para a existência do site www.swissepargne.com, onde a empresa Swiss Re Capital Markets Europe alega oferecer serviços de investimento e ter a sua sede na cidade do Luxemburgo (rue Albert Borschette, n° 2A).



A comissão de supervisão refere, através de um comunicado, que o site “utiliza fraudulosamente o nome e a morada da empresa de investimento Swiss Re Capital Markets Europe S.A., legalizada no Luxemburgo (...) e que não tem qualquer ligação com o site de internet visado neste alerta".