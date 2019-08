A Comissão de Supervisão do Setor Financeiro (CSSF) alerta o público para as atividades de duas empresas desconhecidas no Luxemburgo, que alegadamente operam do setor financeiro sem licenciamento.

Supervisor financeiro denuncia duas empresas que alegam operar a partir do Luxemburgo

A Comissão de Supervisão do Setor Financeiro (CSSF) alerta o público para as atividades de duas empresas desconhecidas no Luxemburgo, que alegadamente operam do setor financeiro sem licenciamento.

No espaço de três dias, a CSSF emitiu dois alertas semelhantes. O aviso desta sexta-feira dá conta das atividades de uma entidade com o nome Webnet, com suposta morada na cidade do Luxemburgo.

A comissão de supervisão informa, através de um comunicado, que esta entidade “é desconhecida e não dispõe de certificação para a prestação de serviços de investimento e outros serviços financeiros a partir do Luxemburgo”.

Já na terça-feira, a CSSF alertou para as atividades da entidade Cryptominingoptionsignal, que alega no seu site “ter licença para operar no Luxemburgo”.

A Comissão de Supervisão do Setor Financeiro informa também que esta entidade é desconhecida e que não está registada no Luxemburgo para prestar serviços no setor financeiro.

HB