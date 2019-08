Mais uma alegada empresa denunciada pelas autoridades luxemburguesas.

Supervisor financeiro alerta para banco desconhecido no Luxemburgo

A Comissão de Supervisão do Setor Financeiro (CSSF) alerta o público para as atividades da empresa Pierre Capitale (www.pierrecapitale.com), que se diz baseada no Luxemburgo.



De acordo com uma nota do supervisor financeiro luxemburguês, a empresa alega no seu site ser um estabelecimento bancário com sede na route d'Arlon, n° 9, na capital.



Mas segundo a nota da CSSF, a alegada empresa é "desconhecida" e não está registada para prestar serviços bancários, de investimento ou outros serviços financeiros a partir do Luxemburgo.

A Comissão de Supervisão denunciou em meados deste mês outras duas empresas que alegavam operar no setor financeiro a partir do Luxemburgo: Webnet e Cryptominingoptionsignal. Ambas são desconhecidas e não estão registadas no Luxemburgo para prestar serviços no setor financeiro.



