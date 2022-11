A recomendação é da Federação Luxemburguesa de Alimentação e Distribuição. A maioria das superfícies comerciais pretende aderir.

Supermercados aconselhados a reduzir iluminação e aquecimento

Simon MARTIN A recomendação é da Federação Luxemburguesa de Alimentação e Distribuição. A maioria das superfícies comerciais pretende aderir.

Tal como outros países da União Europeia, o Luxemburgo tem de reduzir o seu consumo de gás em pelo menos 15% até ao final de março. Para já, o objetivo foi alcançado, embora os primeiros resultados tenham sido influenciados pelo clima ameno deste outono. É provável que o consumo de gás acelere consideravelmente nos próximos dias, à medida que as temperaturas descem.

Todos os atores são, assim, chamados a mobilizarem-se, começando pelos supermercados e centros comerciais, estruturas que consomem muita energia. A Federação Luxemburguesa de Distribuição e Alimentação (FLAD) elaborou um plano de sobriedade energética em consulta com os vários centros comerciais do país, tais como o Kirchberg shopping center, o Cloche d'Or, o Knauf de Pommerloch e Schmiede e o centro comercial Belle Etoile.

Limitar a iluminação interior e exterior

Foi criada uma lista de recomendações que os centros comerciais acima mencionados irão aplicar: desligar as placas de néon exteriores durante o período de encerramento das lojas, entre as 22h e as 6h; reduzir a temperatura das instalações a um máximo de 20°C no inverno; reduzir a iluminação geral da sinalização interior e reduzir sistematicamente a intensidade da luz antes da chegada dos clientes.

Os conselhos incluem também a limitação da iluminação das superfícies comerciais e a sensibilização dos funcionários para a questão da energia. "É importante notar que as recomendações e o guia só serão aplicados na medida do possível e em total conformidade com as regras de segurança e higiene", diz a FLAD num comunicado de imprensa. Cada membro da federação já aplica medidas específicas dentro da sua empresa, adaptadas ao seu funcionamento e às especificidades técnicas dos seus edifícios.

