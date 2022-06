Disponível na vizinha França, o 'superetanol-E85' tem tudo para seduzir: é económico, ecológico e os seus resíduos são reintroduzidos na alimentação animal.

Economia 6 min.

Combustíveis

Superetanol E-85. Pode o combustível do futuro ser feito de beterraba?

Charles MICHEL Disponível na vizinha França, o 'superetanol-E85' tem tudo para seduzir: é económico, ecológico e os seus resíduos são mesmo reintroduzidos na alimentação animal. Então de que estamos à espera para ter veículos movidos a beterraba?

Ao ritmo a que os preços dos combustíveis estão a subir, encher o depósito já é um luxo que muitos trabalhadores transfronteiriços — mas não só — já não podem pagar. Para remediar isto, alguns optaram por deixar o carro na garagem e apanhar o comboio, o autocarro ou andar de bicicleta, no caso dos mais desportivos; outros escolheram equipar o seu veículo com uma caixa de conversão e conduzi-lo a 'superetanol-E85'.



Rápida de instalar, a caixa de conversão permite uma poupança imediata de 40% no consumo. Foto: Flex Fuel

"Desde o início da guerra na Ucrânia e do aumento dos preços na bomba, tem havido cada vez mais pedidos", diz Christophe Daveau, responsável-adjunto do Speedy Auto Centre em Metz. Este interesse é também parcialmente explicado pelo subsídio de 550 euros concedido pela região do Grande Este - o único de momento, juntamente com os Hauts-de-France e a região sul — a qualquer proprietário privado de um veículo com mais de quatro anos para "o fornecimento e montagem de uma caixa de conversão aprovada".

A autoridade regional justifica este subsídio com a "redução de 70% das emissões de gases com efeito de estufa" dos veículos em causa. Mesmo a ausência de superetanol nas estações de serviço do Grão-Ducado não impede os luxemburgueses de conduzir com etanol. "De momento, continua a ser mínimo, mas cada vez mais estão a equipar-se com uma caixa", diz Jérôme Loubert, da empresa francesa FlexFuel, especializada na otimização do desempenho e consumo dos motores.

Porque é que os preços dos combustíveis continuam a aumentar apesar da intervenção do Governo? O Ministério da Energia esclareceu a questão que poderá estar na cabeça de muitos.

Conversão conta com subsídio do Governo francês

Existem dois tipos principais de caixa, como explica Christophe Daveau: "Depende de se tratar de uma injeção direta ou indireta. No primeiro caso, é preciso pagar 900 euros, no segundo 1.300 euros." Após a dedução da ajuda regional, o cliente terá de pagar 350 ou 750 euros. Antes do conflito na Ucrânia, os especialistas estimavam que, fazendo 13.000 km/ano, se poderia poupar 650 euros para um veículo que consumisse 7l/100. Agora, com o aumento do preço do petróleo, o retorno do investimento parece ser muito mais rápido. "Recentemente", diz o funcionário da Speedy, "equipei o carro de um amigo com o sistema. No final do dia, foi encher e pagou com o sistema contactless (limitado a 50 euros em França). É um sonho tornado realidade, não é?"

Económica, ecológica, pode haver a tentação de emular a máquina 'mágica'. Mas isto não é recomendado já que colocar o superetanol no tanque seria arriscado e seria necessária uma reconfiguração completa do motor. A Flex Fuel Energy Development (FFED) confirma que "tal processo é simplesmente proibido, pois significaria modificar os parâmetros originais do veículo".

Mas na realidade, a operação não é totalmente interdita. É permitida, mas deve ser acompanhada por procedimentos administrativos extensivos com um organismo aprovado. O objetivo é verificar se o veículo preenche as condições técnicas para circular após a transformação.

Jérôme Loubert, diretor de Desenvolvimento para a Europa desta empresa francesa especializada na otimização do desempenho e consumo dos motores, fornece alguns esclarecimentos sobre estes alegados riscos: "O etanol é menos potente do que a gasolina 95. É, portanto, necessário adicionar entre 20 e 25% mais combustível para manter um desempenho ótimo. A caixa torna possível injetar a quantidade necessária de combustível adicional", explica.

França: Cerca de 16 mil encomendas destas caixas só em maio

Em 2007, o ano do Grenelle de l'environnement [debate multipartidário em que se definiram os pontos-chave da política pública de ambiente e sustentabilidade] e a chegada das primeiras bombas de etanol ao território francês, Sébastien Le Pollès fundou a Flex Fuel. "Ele acreditava que havia um novo mercado na conversão dos veículos existentes", recorda Jérôme Loubert. "Mas depois a crise de 2008 e a queda dos preços do petróleo tiveram um grande impacto na nossa dinâmica." Durante uma década, a utilização desta caixa não foi nem proibida nem autorizada. Esta "zona cinzenta" dissipou-se a 15 de dezembro de 2017 com a publicação no Journal Officiel da aprovação das famosas caixas. Desde então, as suas vendas têm estado numa curva ascendente. "Só este mês [maio], tivemos 16.000 encomendas!"

Petróleo russo. Europa vai ter de se virar para África e Ásia e pagar mais caro Para além do crude, a Europa terá de encontrar fontes alternativas de gasóleo, que ainda não produz em quantidades suficientes.

Em França, 2.830 estações de serviço distribuem superetanol-E85. Isto é mais de uma estação em cada quatro. Em França, este biocombustível é visto como uma fonte de energia para o futuro. Mil milhões de euros foram investidos por agricultores e fabricantes para desenvolver este setor. Todos os anos, cerca de 14 milhões de hectolitros de bioetanol deixam as fábricas. O setor parece ser promissor: a produção de álcool e etanol a partir de cereais gera 700.000 toneladas de grãos gastos e a produção de álcool e etanol a partir de beterraba gera 500.000 toneladas de polpa. Ou seja, 1.200 toneladas de produtos para alimentação animal.

Durante quase dez anos, a própria caixa não evoluiu muito, mas a Flex Fuel anunciou recentemente a criação de um dispositivo mais inteligente. "Lê o sinal de injeção original do carro, reprodu-lo e acrescenta o tempo de injeção automaticamente", explica Jérôme Loubert, sublinhando a "economia de tempo e precisão" que isto implica. A razão pela qual este biocombustível levou tanto tempo a chegar aos nossos tanques deve-se a "uma certa hostilidade por parte dos fabricantes". Esta atitude parece estar a mudar, como aconteceu com a Ford. O fabricante americano está agora a comercializar veículos híbridos que também podem funcionar com etanol.

Quantos quilos de beterraba por 1 litro de bioetanol? É preciso um hectare para colher 96 toneladas de beterraba. Após o processo de fabrico, isto representa 96 hectolitros de bioetanol e 5,3 toneladas de polpa deste tubérculo. De forma simplificada, é preciso 1 metro quadrado de beterraba para produzir 1 litro do precioso combustível. Em comparação, é preciso 1 hectare para produzir 8 toneladas de cereais para uma produção final de 30 hectolitros de bioetanol e 2,8 toneladas de dreches [resíduos de cereais usados na alimentação animal].

Bioetanol mais caro, mas abaixo da gasolina 95

Esta perspetiva constitui uma forma de concorrência para a Flex Fuel? "De modo algum", assegura Jérôme Loubert, "não estamos de todo no mesmo segmento. Dos 40 milhões de veículos no mercado francês, estimamos que um quarto pode potencialmente ser equipado com a nossa caixa". E por uma boa razão, já que 19,7 milhões de veículos funcionam a diesel. Contudo, estas famosas caixas só podem ser instaladas em modelos a gasolina pela simples razão de que o etanol contém uma proporção de gasolina, entre 15% no verão e 30% no inverno. "A combustão de etanol em tempo muito frio é mais difícil."

Esta presença de gasolina 95 explica o aumento do litro do biocombustível que, a 2 de junho, subiu para 1,01 euros em comparação aos 67 cêntimos, em média, antes do conflito na Ucrânia. No entanto, este valor está longe dos 2,27 euros por litro da gasolina 95. Esta diferença é explicada pelos impostos mais baixos. Estes montantes atingem 0,12 cêntimos num litro de E-85 em comparação com 0,66 cêntimos no SP95. A utilização do superetanol permite uma outra poupança: a da manutenção, uma vez que obstrui muito menos os motores.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.